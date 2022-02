Zimowe Igrzyska Olimpijskie czas zacząć. Gdzie obejrzeć imprezę?

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022 odbędą się w Pekinie w dniach 4-20 lutego. Ta najstarsza i zarazem największa międzynarodowa impreza sportowa organizowana jest co cztery lata w różnych krajach, a towarzyszy jej hasło braterstwa wszystkich narodów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i szlachetnego współzawodnictwa.



Miłośnicy sportu ponownie otrzymają pełny dostęp do każdego momentu tego wydarzenia: Eurosport i Discovery wykorzystają bowiem swoje doświadczenie, by zaprezentować Igrzyska na jak najwyższym poziomie.