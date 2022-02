"Oczy Tammy Faye" to film, który wygląda jakby został zrealizowany przez kogoś, kto sobie pomyślał, że aby utrzymać naszą uwagę wystarczy odpowiednio ucharakteryzować Jessicę Chastain. Rzeczywiście aktorka została zmieniona nie do poznania i potrafi zachwycić swoją grą. Wszystko to kosztem reszty produkcji i obsady. Andrew Garfield najlepiej sobie radzi, kiedy nie musi partnerować jej na ekranie. W ich wzajemnych relacjach chemii ile między polskimi biskupami a papieżem Franciszkiem. Oddając im sprawiedliwość, nie jest to wina odtwórców głównych ról, tylko daremnego scenariusza.



"Oczy Tammy Faye" nie mają nic ciekawego do powiedzenia. Dużo wody, mało ryb, bo twórcy konsekwentnie omijają wszystko, co mogłoby nadać produkcji jakiegoś charakteru. W efekcie część widzów po seansie dumnie krzyknie "Bóg nie umarł" i wróci do swojego grzesznego życia, a reszta włączy sobie "Prawych Gemstonów" i wyobrazi sobie, czym ten film mógłby być.



