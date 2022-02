Amazon Prime Video i Player z mocnymi nowościami. W lutym debiutuje "Reacher" i wraca "Kontrola"

W lutym 2022 roku nie zabraknie świetnych seriali do obejrzenia na różnych platformach VOD. Wiele osób z przyzwyczajenia zajrzy jednak zapewne tylko do oferty Netfliksa, może też do kończącego swój żywot w Polsce HBO GO. Tymczasem takie serwisy jak Canal+ online, Apple TV+ czy Amazon Prime Video również mają świetne seriale i filmy w ofercie na luty 2022 roku. Wystarczy spojrzeć poniżej, żeby się o tym przekonać.