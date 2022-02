Disney żałuje, że Netflix wyprodukował "Daredevila" czy "Punishera". I dlatego więcej ich nie zobaczycie

Matt Murdock znany jako Daredevil z popularnego serialu Netfliksa czekał na swój debiut w ramach filmowego Marvel Cinematic Universe kilka lat. Nastąpiło to ostatecznie w filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu", a w międzyczasie Kingpin z tej samej produkcji pojawił się też w "Hawkeye'u" na Disney+. Fani podobnych cameo nie powinni się jednak nastawiać na wiele więcej. Disney strzeże MCU bardzo uważnie i krzywo patrzy na swoją dawną umowę z serwisem Netflix.



O stosunku Disneya do Netfliksa Bob Iger powiedział w rozmowie z portalem The New York Times. To właśnie on przez lata był nr 1 w tej firmie, a nawet po ustąpieniu z pozycji prezesa nadal zasiadał w zarządzie i działał jako ciało doradcze dla Boba Chapeka. Był choćby odpowiedzialny za naprawę relacji ze Scarlett Johansson po bitwie o pieniądze za "Czarną Wdowę". Finalnie opuścił jednak szeregi zarządu 31 grudnia 2021 roku i bardzo szybko rozwiązał mu się język.