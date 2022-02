Netflix nareszcie wprowadził funkcję, na którą czekałem od lat

Aplikacja serwisu Netflix podlega mniej lub bardziej kosmetycznym zmianom właściwie cały czas. Nie tak dawno firma testowała choćby promowanie globalnych hitów za pomocą dwóch różnych zakładek: "Wszyscy oglądają" i "Top 10". Nie wszystkie bada rozwiązania ostatecznie wchodzą w życie na całym globie, ale w przypadku listy "Oglądaj dalej" zmiany wydawały się po prostu konieczne. Zakładka u wielu klientów Netfliksa wyglądała po prostu na okropnie zaśmieconą, a sami użytkownicy nie mieli na to wpływu.



Na papierze funkcja "Netflix Oglądaj dalej" jest niezwykle pomocna. Dzięki temu paskowi w aplikacji mobilnej czy na Smart TV nie musimy wyszukiwać za każdym razem seriali i filmów, w trakcie oglądania których obecnie jesteśmy. W praktyce narzędzie sprawiało jednak sporo problemów. Wystarczyło na moment włączyć ponownie jakiś tytuł lub cofnąć się do wybranego odcinka, by doszło do automatycznej aktualizacji listy. W wielu innych przypadkach wybrane tytuły, których pojawienia się tam faktycznie byśmy chcieli, z niewiadomych przyczyn nie chciały się z kolei tam pojawić.