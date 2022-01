Buntownicy wygrali. Spotify będzie walczyło z covidową dezinformacją

Podcast oburzył m.in. legendę rocka, Neila Younga. Zamieścił on na swojej internetowej stronie oświadczenie, w którym skrytykował serwis, określając go mianem "domu dla zagrażających życiu dezinformacji, gdzie kłamstwa są sprzedawane za pieniądze". Zwrócił uwagę przede wszystkim na młodych i łatwowiernych słuchaczy, którzy mogą dać wiarę pseudoekspertom. Powiedział, że dopóki serwis zgadza się na szerzenie dezinformacji, on sam woli z niego zniknąć - jego decyzję wsparła wytwórnia Warnera.



Young zaapelował też do innych muzyków, by ci zaprzestali wspierania Spotify "w imię prawdy". W jego ślady poszła Joni Mitchell, a James Blunt zagroził pół-żartem, że jeśli serwis nie zareaguje, to doda tam swoje nowe utwory. Wątpliwości wyrazili również księżna Meghan i książę Harry. Według Variety serwis stracił w ciągu tygodnia 2 mld dolarów rynkowej wartości; wielu użytkowników podjęło decyzję o anulowaniu subskrypcji.



Co ważne, treściom zamieszczanym we wspomnianym podcaście (będącym najpopularniejszym na świecie w 2021 roku) otwarcie sprzeciwiało się już wiele osób - na początku stycznia ponad 270 naukowców, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia wystosowało list otwarty, w którym potępili Spotify za rozpowszechnianie teorii Rogena i wspieranie go. Zaapelowali do platformy o stosowanie ostrzeżeń o nieprawdziwości poszczególnych treści (Young odniósł się zresztą do tego apelu, który zwrócił jego uwagę na cały problem).