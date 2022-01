"Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie" hitem w Polsce. Ten pastisz ogląda się jak zły serial Netfliksa

Anna nie może pogodzić się z tym, co zobaczyła. Zaczyna więc drążyć, chcąc odkryć prawdę. Jest bliska szaleństwa, coraz bardziej zniechęca do siebie ludzi, nierzadko robiąc z siebie pośmiewisko - otoczenie nieprzychylnie patrzy na samotną alkoholiczkę, która prześladuje przystojniaka z naprzeciwka niczym zdesperowana singielka. Kolejne szokujące fakty wychodzą na jaw, przecząc sobie wzajemnie. Gdzie zaprowadzi Annę i widzów rozwiązanie zagadki?



Twórcy "Dziewczyny z domu naprzeciwko kobiety w oknie" co i rusz rzucają żartami, wyśmiewając schematy znane ze wspomnianych thrillerów. Anna zawsze jest w szlafroku, ponieważ każdego dnia jest "wczorajsza" - co wieczór wypija kilka butelek czerwonego wina, a korki wysypują jej się na całą kuchnię. Co nie przeszkadza oczywiście w tym, że wygląda kwitnąco i ma zawsze idealnie ułożone włosy. Jej wielki talent malarski polega na malowaniu kwiatków, a pieniądze spadają jej chyba z nieba, chociaż nie widzimy, żeby je zbierała. Sąsiadów wita zawsze zapiekanką w wintydżowym naczyniu, które raz pod raz tłucze, będąc na granicy załamania nerwowego, kiedy na przykład na dworze zastaje ją deszcz, a ona czołga się, by uratować kogoś przed nieszczęściem czy zbrodnią. Bohaterowie pojawiają się nagle, wydarzenia następujące po sobie nie mają ciągu logicznego. Gagi są łopatologiczne, chociaż potrafią nieraz rozśmieszyć.



Jedyny problem, jaki serial Netfliksa stawia przed widzem i jest on niestety znaczący, to fakt, że "Dziewczynę z domu naprzeciwko kobiety z oknie" ogląda się momentami jak po prostu zły serial, nie jak parodię czy pastisz. Gdy bowiem na chwilę zapomnimy o tym, że twórcy flirtują z gatunkiem, w pamięci mamy wszystkie te seriale, które Netfliksowi się nie udały i gdzie scenarzyści zbyt często przyznawali się do tego, że wyznają kult Deus Ex Machina. Podejrzewam, że to właśnie dlatego autorzy tej serii tak często walą nas łopatą po głowie, a my, cóż, nie zawsze możemy to przyjąć z uśmiechem, w czym wszakże nie ma nic dziwnego.



Serial "Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie" obejrzycie w serwisie Netflix.



* Zdjęcie główne: Colleen E. Hayes/Netflix © 2021