Netflix stawia na morderstwa. Krwawe nowości w serwisie

Co to się działo w tym tygodniu na Netfliksie. "Snowpiercer" wystartował z 3. sezonem, a "Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie" wplątała się w intrygę kryminalną. A to nie koniec emocji, bo na platformie zaraz pojawi się zabójczo śmieszne "Murderville". Sprawdzamy nowości serwisu i podpowiadamy, co oglądać.