Narzeczona Ronaldo podpadła biało-czerwonym. Pokazuje, jak się bierze "polski prysznic"

W jednej ze scen 3. odcinka dowiadujemy się, że Georgina Rodriguez nie potrzebuje dużo czasu na wystrojenie się, bo weźmie "prysznic". Najpierw używa określenia francuski, a potem polski (używane jest to naprzemiennie i oznacza praktycznie to samo), a my słyszymy "bano polaco". "Polski prysznic polega na tym, że myjesz to, to i to" - mówi influencerka i pokazuje gest podmywanie krocza, pupy i pach.