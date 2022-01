Fajne seriale dla nastolatków na Netflixie. Oto najlepsze hity dla młodzieży [TOP 10]

Brytyjski serial dla nastolatków o czarnym humorze. W "The End of the F***king World" nastoletni James wierzy, że jest psychopatą i postanawia, że popełni morderstwo. Do miasteczka przeprowadza się Alice - zbuntowana nastolatka, która ma dosyć rodziny. Bohaterowie razem uciekają, a James szuka okazji, aby to dziewczyna stała się jego ofiarą. Niezwykle zabawny serial, który spodoba się każdemu nastolatkowi.



