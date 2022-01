Kobieta w oknie naprzeciwko licealistów zombie. Co w piątek oglądać na Netfliksie?

Co obejrzeć w piątek na Netfliksie po ciężkim i długim tygodniu? W bibliotece platformy pojawiły się nowości takie jak koreański horror "All of Us Are Dead", japońska animacja "The Orbital Children" i mroczna komedia kryminalna o chwytliwym tytule, nad którym musiało siedzieć co najmniej 10 marketingowców, czyli "Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie".