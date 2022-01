"Spider-Man: Bez drogi do domu" na papierze? Oto scenariusz najbardziej dochodowego filmu Sony Pictures!

"Spider-Man: Bez drogi do domu" Jona Wattsa odniósł też sukces na polu artystycznym, ciesząc się entuzjastycznym przyjęciem przez krytyków i widzów, a także stając się ulubionym, najlepiej ocenianym filmem 2021 roku według użytkowników serwisów IMDb i Filmweb. My również dołożyliśmy cegiełkę do zachwytów nad tą produkcją, która zbliża się do ścisłej czołówki rekordów box office. Fanów obrazu i podobnych ciekawostek z pewnością zainteresuje fakt, że w Internecie pojawił się pełny scenariusz widowiska.