Wejście Disney+ i HBO Max to będzie wielka rewolucja czy wielka klapa?

Nieoficjalnie HBO Max ma wejść do Polski już 8 marca. Z kolei szefowie Disneya potwierdzili już bez najmniejszych wątpliwości, że Disney+ pojawi się na terenie całej wschodniej Europy i na Bliskim Wschodzie w lecie. Cały kraj wyczekiwał na takie informacje już od kilku lat. Nie dziwi więc, że obie nadchodzące premiery wywołały duże emocje i sporo entuzjazmu. Warto natomiast wstrzymać się z przesadnych hurraoptymizmem. Disney+ i HBO Max nie będą miały wcale tak łatwo w Polsce.



Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Dostawcy obu usług są po części sami sobie winni. Ich wejście na nowe rynki przebiegło zdecydowanie wolniej, niż powinno. Polacy przez długie miesiące byli pozbawieni legalnego dostępu do nowości Marvel Cinematic Universe, DCEU i "Star Wars", co musiało doprowadzić do pojawienia się nowej fali piractwa internetowego. Pandemia koronawirusa na pewno nie ułatwiła prac Disneyowi i WarnerMedia, ale nie można tego uznać za wystarczającą wymówkę dla takiej opieszałości.