Zamiast na urlop wyruszycie w świat Disneya. Disney+ w Polsce oficjalnie latem 2022 roku

Dokładna data premiery nie jest na ten moment znana, ale zapewne będzie taka sama we wszystkich wyróżnionych na liście miejscach. Nie wiemy też póki co, jak będzie wyglądać cennik przyjęty dla poszczególnych terytoriów. Gdzie dokładnie już na lato 2022 obejrzymy takie produkcje jak "WandaVision", "The Mandalorian" czy "The Book of Boba Fett"?



Pełna lista krajów z dostępem do Disney+ od lata 2022 roku: