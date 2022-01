Jeśli chcesz się bać, to lepiej włącz podcast "Archiwum 81". Serial Netfliksa to przy nim telenowela

To rewolucja i część fanów podcastu mocno się wkurzyło, określając Netfliksa... homofobicznym. Nie wspominając o tym, że w słuchowisku Melody nie pisze pracy doktorskiej i nie szuka mamy, ale przeprowadza wywiady (i myśli, że robi tylko w celach archiwalnych) w budynku Vissera dla LMG - tej samej korporacji, która potem zatrudniła Dana.



Największa różnica pomiędzy serialem i podcastem leży de facto w samej formule. Produkcja Netfliksa mogłaby być o wiele straszniejsza, gdyby została nakręcona w horrorowym stylu found footage. Wystarczyłoby, aby wydarzenia z lat 90. były stylizowane na "prawdziwe". Zamiast tego całość jest nakręcona typowo filmowo. Co innego "Archive 81" od Dead Signals. Na oficjalnej stronie widnieje, że to "found footage horror podcast" i to w sumie jedyna rzecz, która w tym projekcie jest prawdziwa. Reszta to świetna iluzja rzeczywistości.