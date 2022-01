Polacy zakochali się w "Wiedźminie" i "Stranger Things". Netflix niszczy konkurencję w Polsce

Podobnie jak o Amazonie, tak i o Apple TV+ rozmawiają głównie mężczyźni (kobiety stanowią tylko 19 proc. autorów wszystkich wzmianek). Serwis wspomniano 63,3 tys. razy, a jego zasięg wyniósł 239 mln wyświetleń. Mówiono głównie o serialach takich jak "Ted Lasso", "Fundacja" czy "For All Mankind".



Telewizja internetowa Polsat Box oraz Polsat Box Go odnotowały 100,1 tys wzmianek z 103 mln wyświetleń zasięgu - dyskusje często dotyczyły, jak można się domyślać, Ligi Mistrzów. Z kolei w sierpniu na rodzimy rymek wkroczyła platforma Viaplay - mimo krótkiego okresu działania odnotowała w polskim Internecie blisko 30 tys. wzmianek z 27 mln wyświetleń. Autorami 80 proc. wypowiedzi są mężczyźni, a więkzość pojawiajacych się w kontekście słów była związana ze sportem.



Player.pl to nieco ponad 35 tys. wzmianek i 23 mln wyświetleń zasięgu. Blisko 14,5 tys. wzmianek, a więc ponad połowa, pochodzi z lutego. Na jego temat najwięcej rozmów toczyło się na Facebooku, z którego pochodzi 71 proc. wzmianek. Tymczasem VOD.pl odnotował 25,5 tys. wypowiedzi, które zyskały zasięg na poziomie 161 mln wyświetleń. Szczyt popularności serwisu wśród Internautów przypada na okres od stycznia do marca 2021 roku.



Niedużo mówiono o CDA Premium (7,3 tys. wzmianek i 5 mln wyświetleń) - tu aż 36 proc. wypowiedzi pochodzi z… forów internetowych. Rakuten TV to blisko 6 tys. wzmianek i 10 mln wyświetleń zasięgu (44 proc. to portale internetowe).