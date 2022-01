To miało wyglądać zupełnie inaczej. Robiliśmy rzeczy, które nie były tymi, na które przystałam. Omawialiśmy symulowaną scenę seksu, ale kiedy kamery zostały włączone, on zaczął mnie penetrować naprawdę. Nigdy się na to nie godziłam... to był kompletny chaos. Nie czułam się bezpiecznie. Nikt się mną nie zajął. Kręcenie tego wideo było prawdziwie traumatyczne. Nie wiedziałam, jak wstawić się za sobą lub jak powiedzieć "nie", ponieważ przez lata przyzwyczajano mnie i uczono, by nie odpowiadać, tylko zaciskać zęby. Poczułam się obrzydliwie, zrobiłam coś wstydliwego i ekipa także czuła się niekomfortowo, ale nikt nie wiedział, co zrobić.

- wspomina Evan Rachel Wood