Początek końca "Ozark": czy to wciąż jeden z najlepszych seriali Netfliksa? Oceniamy pierwszą połowę 4. sezonu

Rozczarują się wszyscy ci, którzy oczekują rewolucji - nic z tego. To wciąż to samo obłożone zimnym, ponurym filtrem "Ozark", w którym nie ma mowy o dystansie czy przymrużeniu oka. Tu zbrodnia jest niczym innym jak właśnie zbrodnią, a rzadkie przebłyski humoru nigdy nie rozładowują permanentnego napięcia. Chwile wytchnienia bohaterów to tylko pozory - cisza przed burzą. W powietrzu nieustannie unosi się niepokój.



Cieszy, że twórcy konsekwentnie i skrupulatnie rozwijają każdego z bohaterów. Żadna z postaci nie jest przez nich lekceważona, przeciwnie; kolejne zachowania i decyzje są logicznym efektem wcześniejszych interakcji, konfliktów i wydarzeń, utrzymując pożądane wrażenie obcowania z ludźmi z krwi i kości (nawet jeśli poszczególne ich cechy zdają się nieco przerysowane, a sytuacje, w które są uwikłani, nierealne).

"Ozark" wciąż może poszczycić się paletą fascynujących, mniej lub bardziej odpychających charakterów. Każdy z Byrde'ów (i nie tylko) przeszedł mniej lub bardziej spektakularną transformację - na czele z coraz bardziej bezwzględną Wendy i buntującym się przeciw rodzinnym zbrodniom Jonahem. Fenomenalnie portretująca swoje postacie obsada to niezmiennie jeden z filarów jakości tej produkcji - Bateman, Laura Linney, Lisa Emery czy wybitna, wcielająca się w moją ulubioną Ruth Langmore, Julia Garner, to wisienki na torcie wiarygodności.



"Ozark" może poszczycić się gronem naprawdę zdolnych scenarzystów; autentyzm postaci stoi w opozycji do co i rusz mniej autentycznych fabularnych wolt. A jednak ekipa wciąż potrafi je sprzedać: za każdym razem okazują się one odpowiednio ekscytujące i interesujące. Seansom "Ozark" (między innymi właśnie za sprawą sprawnie podtrzymywanego napięcia) zawsze towarzyszą emocje - i wierzę, że nie zmieni się to wraz z premierą drugiej połowy finału.



Czy Byrdowie unikną zapłaty za swoje winy?



