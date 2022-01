Co oni mieli w głowach? "Gierek" jest tak tragiczny, że wygląda jak kiepski żart z widzów

To kolejna na liście wielu straconych przez ten film okazji. Stanisława Gierek zostaje sprowadzona do roli symbolicznej kochającej żony polityka, której celem jest gotowanie rodzinnych obiadków i pojawianie się od czasu do czasu na reprezentacyjnych imprezach. Małgorzata Kożuchowska nie dostaje w "Gierku" właściwie nic do zagrania, ale też jej nie współczuję, bo w kilku swoich scenach sięga po tak sztuczną przesadę, że dokłada swoją cegiełkę do żenującego obrazu całość.