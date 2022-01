Nowy "Snowpiercer" będzie "Too Hot to Handle". Sprawdzamy najciekawsze nowości Netfliksa

Netflix rozpoczął nowy rok z przytupem. W pierwszych tygodniach stycznia do serwisu wpadło wiele wyczekiwanych tytułów. Wśród nich był chociażby 3. sezon "After Life", "Cheer" czy "Król szamanów". W ostatnich dniach doszła do nich nowa odsłona "Too Hot to Handle" czy pierwsza część finału "Ozark".