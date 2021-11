Nigdy jeszcze tak się nie bałem, słuchając audiobooka. Poznaj horror "Manitou" w wersji Audioteki

"Manitou" to horror o dość klasycznej strukturze, ale jest tu wszystko to, czego może oczekiwać fan opowieści grozy. Mnie najbardziej chyba podoba się tu samo przeprowadzenie śledztwa. Przede wszystkim poszukiwanie pierwszych informacji i składanie wiedzy ze strzępków. Jest tu więc i pomoc niecodziennych ekspertów, i wizyta w bibliotece. Jest też, trochę zaskakujący, o ile nie zawiesi się niewiary, sojusz naukowca, lekarza z jasnowidzem-szarlatanem Erskinem. Gdzieniegdzie może i zgrzytnie to, jak łatwo udaje mu się pozyskać kolejnych racjonalnych sojuszników, ale pozwala to na zachowanie tempa opowieści.