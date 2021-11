"Hellbound" to nowy koreański hit Netfliksa. Szukacie czegoś podobnego? Oto kilka propozycji

"Hellbound" okazał się kolejnym koreańskim serialem Netfliksa, który przypadł do gustu widzom. Nic dziwnego - choć nie jest pozbawiony wad, wyróżnia się na tle wielu podobnych historii i potrafi zaangażować. Produkcja wbiła się już na pierwsze miejsce TOP 10 Netflix Polska, a wyniki oglądalności zapewne zadowolą włodarzy serwisu. Fajnie, że w zalewie taśmowo produkowanych przeciętnych czy słabych filmów i seriali do oferty platformy regularnie trafiają też godne uwagi produkcje. Jeśli szukacie czegoś podobnego do "Hellbound", mamy dla was kilka sugestii.