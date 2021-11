Teatr Słowackiego odpowiada na zarzuty, że "Dziady" są antypolskie: "Jesteśmy dumni"

Teatr Słowackiego w Krakowie po raz pierwszy wystawił spektakl "Dziady": w nowej interpretacji 19 listopada. Maja Kleczewska uwspółcześniła ponadczasowy dramat Adam Mickiewicza, by pokazać podzieloną Polskę. W roli Konrada obsadziła kobietę (Dominikę Bednarczyk), ale nie zmieniała jego kwestii. Wielka Improwizacja brzmi niezwykle aktualnie z perspektywy walczącej o swoje prawa kobiet.



Jeden z tekstów został lekko zmieniony, by skomentować grzechy Kościoła – pojawia się też scena nawiązująca do molestowania przez księży. Wieszcz przypadkowo przewidział też... konflikt Polski z TSUE. Słowa Biskupa nabrały nowego znaczenia i nie trzeba było ich nawet modyfikować: "Na trybunale gęby, bez serc, bez rąk; sędzie / To jego sędzie!".



W recenzji Jacka Cieślaka w "Rzeczpospolitej" możemy przeczytać, że w czasie obrzędu dziadów pojawiają się przebitki ze współczesnej Polski: m.in. dziewczyna z ONR, kibice, chasydzi, powstańcy, transseksualistka z tęczą czy Doda.