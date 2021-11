Świąteczny grudzień zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza odwieczny dylemat większości polskich rodzin: co oglądać na HBO, Netfliksie, innych VOD czy w ogólnodostępnej telewizji? Po raz kolejny "Kevina samego w domu"? A może jakiś optymistyczny bożonarodzeniowy romans? HBO w następnym miesiącu zaproponuje kilka tego typu produkcji, ale największymi hitami stacji będą tytuły z zupełnie innej beczki. Chodzi o takie hity jak "Mortal Kombat" czy "Godzilla vs. Kong".