Czy to oznacza, że nie warto dać "Wiedźmom" szansy? Odpowiedź na to pytanie zależy w dużej mierze od naszego stosunku do twórczości Roalda Dahla. "Wiedźmy" zmieniają nieco w zakończeniu całej historii, ale w gruncie rzeczy pozostają dosyć wierną adaptacją, która bardzo niewiele zmienia z mentalności oryginalnego dzieła. Uroczo-niewinna estetyka sto więc tutaj u boku zaskakująco niepokojących efektów wizualnych, co po prostu nie trafi do serc wielu widzów. Jeżeli jednak tego typu nietypowe eksperymenty was interesują, to "Wiedźmy" mogą się okazać czymś dla was. Zdecydowanie nie jest to tak słaby film, jak się go przedstawiało w samym środku afery z osobami z ektrodaktylią, które poczuły się dyskryminowane przez produkcję Zemeckisa. Warto jednak mieć świadomość, o jakim tytule mowa, zanim bezrefleksyjnie włączymy go młodszym odbiorcom.



"Wiedźmy" obejrzysz na HBO GO.