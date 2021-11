Maria Dębska i Robert Motyka u Kuby Wojewódzkiego. Kim są dzisiejsi goście show?

Kuba Wojewódzki gościł na swojej TVN-owskiej kanapie w ostatnich tygodniach takie gwiazdy jak Jakub Żulczyk, Jan Błachowicz, Daria Zawiałow i Mateusz Banasiuk czy ekipa hitowego programu "Prince Charming". Prowadzący najważniejszego polskiego talk showu nie wahał się zapraszać do siebie postaci budzących kontrowersje, a sam też nie stronił od mocnych wypowiedzi i balansujących na granicy dobrego smaku żarcików. Czy dzisiejszy program będzie równie emocjonujący jak kilka ostatnich? Tożsamość zaproszonych gości daje na to nadzieję.



Głównymi gwiazdami wieczoru będą Maria Dębska i Robert Motyka. O popularnej aktorce jest ostatnio głośno z uwagi na rolę Kaliny Jędrusik w wyczekiwanym filmie "Bo we mnie jest seks". Media plotkarskie od kilkunastu dni żyją też jej domniemanymi problemami małżeńskimi i rozstaniem z Marcinem Bosakiem, a znając Kubę Wojewódzkiego, nie odpuści on podobnego tematu. Zwłaszcza, że sam ma też mocno na pieńku z niektórymi mediami zajmującymi się show-biznesem. Druga część rozmowy będzie utrzymana raczej w bardziej przyjacielskiej atmosferze, bo Robert Motyka będzie na kanapie Wojewódzkiego w celu promowania pozytywnego reality show "Rzeczy, których nie nauczył mnie Ojciec".