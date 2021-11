Kevin Spacey musi zapłacić 31 mln dolarów firmie, która produkowała "House of Cards"

Kiedy wydawało się, że gorzej być nie może pozwy przeciwko aktorowi zaczęto wycofywać, albo sąd je odrzucał. Mimo to do pełnego oczyszczenia jeszcze nie doszło. Dlatego od kilku lat można było go zobaczyć co najwyżej w serii Youtube'owych filmików. Teraz pojawi się jednak we włoskim "L’uomo Che Disegnò Dio", w którym wciela się w detektywa prowadzącego śledztwo w sprawie niewidomego artysty oskarżonego o pedofilię.