"Hellbound" to krwawy thriller Netfliksa twórcy "Zombie Express". Jest zupełnie inny, niż zapowiadano

Efekty specjalne to ten aspekt "Hellbound", o którym nie można powiedzieć niczego dobrego - są chwile, w których CGI (zwłaszcza wieszczące piekielne męki widmowe głowy) wyświadcza scenie niedźwiedzią przysługę, odzierając ją z niezwykle istotnej w kontekście wydźwięku powagi. Na szczęście ostatecznie nie jest ich tak wiele.



To, co może rozczarować wielu widzów, to tempo - intensywny początek składa fałszywą obietnicę wartkiej i krwawej akcji. Tymczasem przez kolejne godziny seansu napięcie ulatnia się. Twórcy nigdzie się nie śpieszą, przeciwnie - snują swoją opowieść w nieprzyzwoicie nierównym tempie, nie przejmując się czymś takim jak rytm. Potrzeba nieco czasu, by docenić inne aspekty serialu, który okazał się nie mieć zbyt wiele wspólnego z tym, co zapowiadały zwiastuny.



Na całe szczęście "Hellbound" to przy okazji kolaż wielu fantastycznych zabiegów i pomysłów. Jednym z nich jest niewątpliwie uczynienie z nadnaturalnych, fantastycznych wydarzeń punktem wyjścia do obserwacji zmieniających się zachowań społeczeństwa. Pojęcie moralności staje się coraz bardziej mgliste, media szaleją, wskazani obywatele płoną ze wstydu i przerażenia, a kolejne instytucje szukają sposobu, by zbić na tym obłędzie kapitał. I tak na przykład za zdecydowaną większość prawdziwego terroru na ekranie nie odpowiadają wspomniani egzekutorzy, a właśnie ludzie - fanatycy, oportuniści, przywódcy organizacji i sekt. Serial wnikliwie przygląda się niezrównanej potędze strachu, który z czasem staje się dla niektórych jedyną motywacją. Rozpoczyna się polowanie na czarownice, pierwotna specjalność ludzkości; ci, którzy rozpaczliwie chcą zasłużyć na "miłosierdzie", nie cofną się przed niczym.



Przy okazji reżyser stawia kilka ciekawych pytań, pochylając się nad definicją grzechu czy wartością człowieczeństwa. I choć nie każdy ze skutków przerażających wydarzeń wybrzmiewa, a potencjał kilku wątków nie zostaje wykorzystany, całość imponuje - absurdalny pomysł wyjściowy okazał się bowiem doskonałym pretekstem do niepokojącej i fascynującej opowieści o postępującym szaleństwie.