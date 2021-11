Dla polskich widzów oznacza to jedno - albo obejrzą 2. sezon"Euforii" na HBO GO, albo HBO Max, które na początku 2022 roku ma wejść do Polski. W naszym kraju do globalnej daty premiery należy doliczyć dzień, a więc najpewniej w Polsce nowe odcinki serialu o Rue i Jules obejrzymy 10 stycznia przyszłego roku. Nowa zapowiedź nie zdradza wiele, ale jej charakter świetnie oddaje atmosferę serialu. W pierwszych ujęciach widzimy serialową Rue, która tańczy jak w musicalu, by za chwilę pochłonęła ją brudna, nieokiełznana i trudna rzeczywistość. Słyszymy, jak mówi, że ludzie, których kochamy odpływają - ten depresyjną atmosferę dobrze poznaliśmy już w 1. sezonie.