To już piętnasty (!) studyjny album Stinga. Podobnie jak i wiele tegorocznych płyt, również i on został skomponowany i nagrany w czasach pandemii. Relacji z tego przedziwnego czasu nie zabrakło również w tekstach. – Piosenki na „The Bridge” są pomiędzy miejscami, stanami umysłu, życiem i śmiercią, relacjami. Pomiędzy pandemiami i epokami – politycznymi, społecznymi i psychologicznymi. Wszyscy utknęliśmy w trakcie jakiegoś etapu. Potrzebujemy mostu – zapowiadał artysta. Płyta nie jest jednak monotonnie dołująca, o czym świadczy chociażby pozytywny singiel If It's Love. Na "The Bridge" fani Stinga usłyszą też wiele nawiązań do jego starszej twórczości. For Her Love brzmi bardzo podobnie do Fields of Gold.