Ileż było dyskusji o tym, czy "Kajko i Kokosz" od Netfliksa jest dobrym, wiernym i spełniającym oczekiwania fanów pierwowzoru dziełem! Tyle tylko, że nikt tak naprawdę nie wiedział, czego do końca oczekuje. Ja też nie wiedziałem. Bo choć niezbyt już dobrze pamiętałem komiksy Janusza Christy to wiedziałem, że te urocze przygody wojów to opowieści skierowane raczej do młodszego czytelnika. A dziś ten stary koń, którym niestety jestem, otrzymuje animację, na którą jestem po prostu zdecydowanie za stary. Patrząc po komentarzach i wsłuchując się w opinię widzów i czytelników, nie byłem w tym odczuciu osamotniony.