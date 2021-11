Maja Ostaszewska apeluje do rządzących - "Nikt nie zasługuje na to, by umierać w lesie"

Wcześniej zorganizowała zbiórkę w Teatrze Nowym, by potem razem z Agatą Buzek, Jackiem Braciakiem, Bartoszem Bielenią, Anitą Sokołowską i Magdaleną Różczką rozwieźć dary do magazynów w Hajnówce, Michałowie i Sokółce. Poinformowała, że wszystkie rzeczy trafiły do potrzebujących.