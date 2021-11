HBO GO usuwa aż 60 filmów. Powiedz: "Żegnaj, panie Bond"

Pierwszy pełnometrażowy film o Jamsie Bondzie okazał się olbrzymim hitem wśród widzów, ale ówcześni krytycy przyjęli go z dosyć mieszanymi uczuciami. Po latach "Doktora No" uznaje się jedna za jedną z najlepszych adaptacji dzieł Iana Fleminga i naprawdę świetny film o agencie 007. Fabuła produkcji kręci się wokół zaginięcia agenta MI6, które James Bond bada na Jamajce. Tamtejszy trop ustawia go zaś na kursie kolizyjnym z tytułowym doktorem No.