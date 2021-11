Kogo Piotr Adamczyk gra w MCU? Polski aktor bawi na oficjalnej premierze serialu "Hawkeye"

Zwiastun pokazuje, że swój debiut na małym ekranie zaliczy Lucky the Pizza Dog. Ten golden retriever początkowo należał do rosyjskich mafiozów, ale Clint Barton go później przygarnia. To jednak nie koniec oczywistych nawiązań. W zeszycie nr 2 Clint i Kate Bishop wybierają się na oficjalną uroczystość, by zbadać działalność organizacji Cirque Du Nuit, a w trailerze widać sceny sugerujące powtórzenie tej historii. Co zwiększa też szansę na pojawienie się Vincenta D'Onofrio w roli Kingpina, ponieważ ten popularny przeciwnik Spider-Mana i Daredevila miał małe cameo we wspomnianym numerze. W kolejnym zeszycie Hawkeye tłumaczył różnice między swoimi strzałami młodej podopiecznej, a ten wątek został przeniesiony do serialu wręcz jeden do jednego. Co ciekawe, Kate wysadza ciężarówkę z napisem „Trust A Bro”, a tym określeniem w komiksie nazywali wszystkich członkowie Tracksuit Mafia.