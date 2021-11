„Złoty podział” Wiesława Rybskiego to doskonały wybór dla fanów powieści sensacyjnych

Nel Durand jest szefem potężnego koncernu chemicznego. Swoją pozycję zawdzięcza nie tylko żyłce do interesów, ale również wszechstronnej wiedzy (i odrobinie szczęścia). Durand jest obywatelem świata. Gdy podejmuje decyzje, te mają znaczenie międzynarodowe. Gdy wpada w kłopoty, zwykle wynikają one z tego, że któryś z jego potężnych konkurentów chce podłożyć mu nogę. Gdy musi gdzieś przenocować, śpi w najdroższych hotelach, biznesy prowadzi na najwyższych piętrach szklanych wieżowców, a na obiady (randki) je tylko w najbardziej wysublimowanych restauracjach. Cały czas potrafi zaskoczyć, a to niecodzienną wiedzą, a to nietypowymi umiejętnościami. W „Złotym podziale” ni z tego ni z owego popisuje się zadziwiająco zaawansowaną umiejętnością władaniem mieczem do kendo. Co jednak ważne, Durand nie jest do końca wyjątkowy, bo przyjdzie mu się mierzyć z podobnymi do siebie ludźmi.