Zwiastun "Spider-Man: Bez drogi do domu" zdradza mnóstwo na temat fabuły filmu

Nowy zwiastun "Spider-Man: Bez drogi do domu" był najbardziej wyczekiwanym materiałem tego typu w ostatnich miesiącach. Dość powiedzieć, że w siedemnastu godzin od swojej premiery doczekał się już 29 mln wyświetleń na YouTubie. Nawet budzący zachwyty "Batman" z Robertem Pattinsonem na dobicie do podobnego wyniku (33 mln) potrzebował miesiąca. Pierwsze reakcje na opublikowany przez Sony trailer są jednak... dosyć chłodne? Nie brakuje oczywiście zachwyconych fanów, ale tak naprawdę wiele osób liczyło na coś więcej.



Andrew Garfield i Tobey Maguire wciąż nie otrzymali choćby sekundowego cameo, choć ich obecność w filmie prawie wszystkim widzom wydaje się oczywistością. Co więcej, niektóre sceny z dużym wykorzystaniem CGI wypadają na zwiastunie dosyć topornie. Być może stało się tak ze względu na wycięcie "niebezpiecznych" elementów z materiału wideo, co zresztą sugeruje fragment brazylijskiego trailera "Spider-Man: Bez drogi do domu" pokazujący Jaszczura dostającego wycisk od kogoś niewidzialnego. Można więc mieć nadzieję na poprawę jakości generowanych komputerowo efektów w ostatecznej wersji kinowej. Mniej lub bardziej pewna obecność starych Peterów Parkerów w finałowej (?) bitwie to jednak niejedyna istotna sprawa związana z filmem Marvela i Sony. A mam wrażenie, że wszyscy skoncentrowali się tylko na niej.