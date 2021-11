Andrew Garfield bardzo chętnie zaprzecza plotkom i robi to już niemal codziennie, ale fani i tak wiedzą swoje. Myślę jednak, że do dnia premiery "Spider-Man: Bez drogi do domu" nie dowiemy się, kto ma rację, a analizy każdego materiału promocyjnego nie ustaną. Ja będę szedł do kina z nastawieniem, że albo się rozpłaczę ze szczęścia na widok pociesznego Tobeya albo i tak się będę świetnie bawił - w końcu przynajmniej jeden Spider-Man pojawi się na pewno.



Premiera filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu" za dokładny miesiąc - 17 grudnia.



* Zdjęcie główne: screen z Marvel Entertainment / YouTube, kadr z serialu "U nas w Filadelfii"