Koniec z domysłami. Netflix idzie w transparentność. Platforma utworzyła stronę, z której dowiecie się jakie tytuły królują w serwisie w danym tygodniu. Już teraz możecie dowiedzieć, ile godzin ludzie z całego świata spędzili oglądając "Czerwoną notę". Wszystko po to, aby nie musieć wierzyć firmie na słowo, że jest to hit. Zaraz, co?



Netflix w robieniu wrażenia jest najlepszy. Dlatego niedawno zmienił sposób pomiaru oglądalności i już nie podaje, w ilu gospodarstwach domowych obejrzano dany tytuł przez przynajmniej dwie minuty. Teraz przy wynikach platforma informuje nas, ile godzin spędzili użytkownicy przy konkretnej produkcji. Tak ogólnie. Bez szczegółów. Dzięki nowopowstałej stronie nie musimy czekać już na oficjalne przekazy na ten temat, a sami możemy to sprawdzić. Tylko po co?