Posłowie PiS krytykują "W lesie dziś nie zaśnie nikt 2" za "plucie na mundur żołnierza polskiego"

Horror "W lesie dziś nie zasnie nikt 2" miał swoją premierę 27 października 2021 roku na Netfliksie. Druga część filmu Bartosza Kowalskiego, dzięki zauważalnie większemu budżetowi, obfitowała w fantastyczne sceny soczystego gore'u i znakomitą charakteryzację - mimo wielu wad produkcji, nie da się odmówić jej wizualnej atrakcyjności. Nowa odsłona, podobnie jak część pierwsza, znalazła grono entuzjastów (przekonała też do siebie wielu krytyków, ostatecznie bardzo polaryzując dziennikarzy), choć reakcje w sieci wskazują na to, że większość polskich widzów ma na jej temat negatywne zdanie.



W polskiej produkcji nie zabrakło też wielu prześmiewczych wątków, takich jak na przykład bezradność i opieszałość policji czy Wojsk Obrony Terytorialnej, której przedstawiciele okazują się rozleniwionymi, podpitymi nieudacznikami. Grana przez Zofię Wichłacz policjantka wzywa ich do pomocy w walce z morderczymi bestiami; wówczas oczom widzów ukazuje się dwóch popijających browary braci z nadwagą - za ich plecami wisi swastyka, w telewizji przyszłość przepowiada Wróżbita Pablo.



Ostatecznie terytorialsi okazują się tyleż przekonani o własnych umiejętnościach, co bezużyteczni - gdy jeden z nich próbuje zastawić wnyki, te zakleszczają się na jego rękach i pozbawiają go dłoni.



Przypomnijmy, że w rzeczywistości początek tworzenia systemu obrony terytorialnej w Polsce w obecnej formie rozpoczął się 30 grudnia 2015 od powołania przez ówczesnego Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. Na filmowy obraz żołnierzy WOT zareagowali już politycy PiS.