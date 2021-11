"Spider-Man: Bez drogi do domu" jest bez wątpienia najważniejsza premierą Marvel Studios w tym roku. Oczekiwania dotyczące produkcji są ogromne, a fani badają każdy opublikowany materiał z olbrzymią uwagą. Nawet oficjalny plakat "Spider-Man: Bez drogi do domu" stanowi dla nich wskazówkę dotyczącą nowych i powracających bohaterów. Szał związany z jego publikacją to jednak nic w porównaniu do tego, co wydarzy się po debiucie nowego zwiastuna filmu. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych godzin, więc cały świat oczekuje na ten moment w wielkim skupieniu i emocjach.



Marvel nie mógł przepuścić takiej okazji i do promocji 2. trailera ponownie zatrudnił ulubieńców fandomu. Chodzi oczywiście o Toma Hollanda, Zendayę i Jacoba Batalona, którzy w całej trylogii o Człowieku-Pająku wcielali się w kluczowe role Petera Parkera, MJ i Neda Leedsa. Cała trójka wystąpiła już wcześniej w zabawnym filmiku ujawniającym oficjalny amerykański tytuł produkcji (i dziesiątki alternatywnych pomysłów szefów Marvela). Teraz firma wybrała ich zaś do odtworzenia niezwykle popularnego na YouTubie trendu tzw. wideo-reakcji.