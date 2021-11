Stacja TTV dopiero co zaczęła emisję "Prince Charming", a do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji już wpłynęły skargi na gejowski program randkowy, który w październiku zadebiutował na Playerze i cieszył się dużą popularnością wśród użytkowników platformy. Właśnie ten sukces sprawił, że od 2 listopada program pojawił się w ramówce wspomnianego kanału.



"Prince Charming" można oglądać na TTV od wtorku do czwartku o godzinie 22:30. Na początku listopada w telewizji pojawił się premierowy odcinek, w którym homoseksualni mężczyźni z Polski trafiają do hiszpańskiej willi z basenem. Po kolacji pojawia się tytułowy książę - Jacek Jelonek. To o jego względy uczestnicy programu będą walczyć w kolejnych odcinkach.