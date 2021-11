Player ma ambitne plany. W 2022 roku czeka nas 10 premierowych seriali

Wierzcie mi, że każdego dnia pracujemy nad tym, by jak najlepiej i najciekawiej zaprezentować ten produkt. Player będzie miał w tym swój duży udział. Jeżeli chodzi o nowy model, to mógłbym w tym miejscu zamilknąć i odesłać do wyników rankingu Gemiusa, gdyż są to wyniki dostępne publicznie. Mieliśmy pewne wątpliwości przed przejściem na SVOD, ale niecały rok po jego wprowadzeniu - pomimo że to już w pełni płatny serwis - pod względem liczby użytkowników odzyskaliśmy zasięgi i zwiększyliśmy zaangażowanie. Nie mogę powiedzieć, ilu mamy abonentów, ale liczba real users wynosi 4,5 mln miesięcznie.