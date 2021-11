Tak prezentuje się lista tytułów, które przekroczyły uznawaną niegdyś za znośną w przypadku blockbusterów granicę 100 mln dol. zarobku w USA. Spośród nich trzy były też od razu dostępne na VOD, co siłą rzeczy ograniczyło ich potencjał (chodzi o "Godzilla vs Kong", "Wyprawę do dżungli" i "Czarną Wdowę"). Są oczywiście pewne powody do optymizmu, bo większość produkcji na liście trafiła do kin w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Co ważne, lepsze wyniki odbiły się pozytywnie na kondycji finansowej kin. Jak donosi portal Deadline, druga największa sieć kin na świecie Cineworld zakończyła październik na plusie. Box office za ten miesiąc w placówkach firmy stanął na poziomie 90 proc. analogicznego okresu w 2019 roku.