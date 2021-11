Czterdzieści sześć lat na karku, a wciąż robi wrażenie! Opanowana do perfekcji sztuka budowania wysokiego napięcia, znakomita scenografia i efekty, a przede wszystkim opowieść o ludziach w sytuacji ostatecznej, którzy stanęli przed nieprawdopodobnie trudnymi dylematami. Jeden z najlepszych obrazów Spielberga (trzy Oscary na koncie) i pozycja obowiązkowa. Jeśli już widzieliście, to powtórzcie, jeśli nie, to odpalcie na Netfliksie dziś wieczorem - nie pożałujecie.



W okolicach Amity Island dochodzi do ataków rekina ludojada. Quint, zawodowy łowca rekinów, szeryf Brody i oceanolog Hooper wyruszają w rejs, by go upolować.