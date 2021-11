Bitwa o Helmowy Jar zajęła aż 4 miesiące. Wracamy za kulisy filmowego „Władcy Pierścieni”

Wkrótce okazało się, że z „Hobbita” nic nie będzie. Przewidywane koszta filmów adaptujących „Władcę Pierścieni” sprawiły, że studio Miramax (a dokładniej: Weinsteinowie) postanowiło ograniczyć produkcję do zaledwie jednej odsłony, na domiar złego trwającej nie więcej, niż dwie godziny. Tak też rozeszły się drogi Jacksona i Miramaksu, a prawa do adaptacji trafiły do innego studia (Miramax zgodził się na to pod warunkiem, że kolejne chętne studio odda Weinsteinowi kwotę, którą zdążył już wydać – z nawiązką za „zmarnowany czas”), z którego prezesem zaaranżował Jacksonowi spotkanie jego przyjaciel, Mark Ordesky. Okazało się, że studio jest zainteresowane wyprodukowaniem trzech filmów, a wizja Jasksona bardzo mu odpowiadała. Entuzjastycznie zgodziło się też przeznaczyć na całość znacznie więcej pieniędzy, niż wynosiła wynikająca z szacunków kwota. I tak New Line Cinema dało reżyserowi najpewniej największą w jego karierze szansę, a on wkrótce rozpoczął w Nowej Zelandii prace nad filmową trylogią, która swym rozmachem przysłoniła wszystkie dotychczasowe filmowe dzieła spod szyldu fantasy, a na dodatek okazała się jedną z najlepszych (to bezpieczniejsze stwierdzenie, choć sam chętniej mówię: najlepszą) adaptacji powieści w historii.