Miłość i kłamstwa



Netflix produkuje w ostatnich latach coraz więcej programów typu reality show, z których największą popularnością cieszy się "Too Hot to Handle". Być może nowym hitem platformy okaże się hiszpańska produkcja "Miłość i kłamstwa". Jej uczestnicy to sześć par mających za zadanie utrzymanie jak największego poziomu szczerości. Każde kłamstwo będzie bowiem monitorowane przez ultranowoczesny sprzęt i może kosztować zakochany duet nawet finałowe zwycięstwo.