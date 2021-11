Emily Ratajkowski długo milczała o molestowaniu - byłam modelką, moje ciało było używane przez mężczyzn

- To był naprawdę zawstydzający i upokarzający dla mnie moment. Myślę, że jakaś część mnie, o której nawet nie piszę, poczuła się w stylu: oczywiście, że to się wydarzyło, on był tym gościem. Był pijany na planie" – powiedziała 30-latka i dodała, że to on powinien być zawstydzony, a było zupełnie na odwrót.