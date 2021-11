Jest ładnie, drogo i to wszystkie zalety "Czerwonej noty"

Netflix uznał, że najbardziej lubimy te filmy, które już widzieliśmy i jak to ma w zwyczaju poszedł w grubą przesadę. "Czerwona nota" jest bowiem kolejnym filmem z Dwayne’em Johnsonem, kolejnym filmem z Ryanem Reynoldsem i kolejnym filmem z Gal Gadot w jednym. Wcielają się oni w te same role, co zawsze. John Hartley jest więc umięśnionym behawiorystą z FBI o gołębim sercu, Nolan Booth to wygadany, drugi najlepszy złodziej dzieł sztuki, a Sarah Black świetnie wyszkoloną, najlepszą złodziejką dzieł sztuki (sami domyślicie się, kto gra kogo). Pierwsza dwójka łączy siły, aby złapać trzecią. W tym celu muszą ukraść złote jaja należące do Kleopatry, zanim ona to zrobi. Droga do tego wiedzie przez malownicze metropolie krajów w różnych zakątkach świata, rosyjskie więzienie, willę umięśnionego, ale niskiego gangstera i argentyńską dżunglę. Wspominałem już o Interpolu siedzącym bohaterom na ogonie?



Atrakcji jest tutaj nadmiar. W oficjalnie najdroższym filmie Netfliksa widać każdego centa z włożonych w niego 200 grubych baniek. Gwiazdy produkcji dostają wystarczająco czasu ekranowego, aby ich gaża była tego warta. Umieszczeni zostają w zapierających dech pejzażach, a ich zadaniem jest dostarczyć nam rozrywki. Dlatego ujęcie bez żartu to ujęcie stracone. Scena bez strzelaniny to scena stracona. Akt bez zwrotu akcji to akt stracony. I czymże byłoby grande finale (jedno z trzech) bez zaskakującego epizodu słynnego piosenkarza? Tak, w "Czerwonej nocie" niczego nie brakuje. Może z wyjątkiem pomysłu, jak to wszystko sensownie wykorzystać.