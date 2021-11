Polskie kino erotyczne składa się głównie z "momentów". Straciliśmy coś ważnego

Prawdziwy przełom w polskim kinie erotycznym nadszedł wraz z rozluźnieniem opresyjnego systemu. Oj, wtedy widzowie z łatwością znajdowali „momenty”. Kino w naszym kraju uległo komercjalizacji, a wiadomo, że sex sells. Z tego względu do końca lat 80. seks i nagość wplatano do niemal każdej fabuły. Nieważne czy było to uzasadnione narracyjnie, musiały być cycki, musiała być kopulacja. Koniec. Kropka. Nie brakuje ich przecież w „Seksmisji” i „Kingsajzie”, ich nadmiar widać w „Thais”, w „Magnacie” Bogusław Linda posiada Grażynę Szapołowską wśród ciast, a i w „Och, Karolu” robi się gorąco.