Te tytuły nigdy się nie zestarzeją. Najlepsze polskie seriale dawnych lat

Nie znajdziecie tu "Czterech pancernych i psa", bo przyznam się bez bicia, że nigdy nie przepadałam za tym serialem. No, może poza odcinkiem, w którym Janek upija się winem. Nie będzie też o serialu Dom, bo choć oglądałam go parę razy, to nigdy jakoś nie stał się tym ulubionym.



Każdego z wybranych seriali pojedyncze odcinki widziałam niezliczoną liczbę razy. Rzucam cytatami, pamiętam, co się stanie, ale to i tak nie przeszkadza mi się świetnie bawić. Polskie seriale dawnych lat to jedne z najlepszych produkcji, jakie powstały, a Stanisław Jędryka to był mistrz!